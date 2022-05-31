россия создает проблему для всего мира: Зеленский рассказал, сколько тонн зерна заблокировано в украинских портах

Отсутствие возможности вывезти зерно из Украины в первую очередь скажется на Африке и Азии, но пострадает и Европа

Из-за блокирования россиянами украинских портов наша страна не может отправить на экспорт 22 миллиона тонн зерна, пребывающих на складах. Это грозит миру масштабным продовольственным кризисом и повторением миграционного.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении по итогам 30 мая.

Указанные 22 миллиона тонн это тот объем, который Украина должна была отправить на внешний рынок.

"Блокирование россией нашего экспорта дестабилизирует ситуацию в глобальном масштабе. Как результат – дорожает продовольствие в разных странах", — сказал Зеленский.

Он отметил, что это может привести к возникновению голода в ряде стран Африки и Азии, после чего страны Европы могут столкнуться с новым миграционным кризисом.

Президент также подчеркнул, что руководство россии идет на такой шаг сознательно, чтобы создать сложности для стран Запада и лишить Украину прибыли.

"А жителей африканских и азиатских стран российское государство использует просто как разменную монету", — добавил он.

В этом контексте Зеленский заявил, что российские заявления о том, что санкции вредят их экспорту агропродукции, выглядят особо цинично. В частности он отметил, что их продовольствие санкциями не блокировалось, а также, что оккупанты уже украли по меньшей мере пятьсот тысяч тонн зерна в Украине и пытаются их где-то продать.

Напомним, зерно из оккупированных частей южных областей нашей страны вывозится в Крым, где грузится на российские корабли и вывозится в третьи страны. Согласно информации западных СМИ, 19 и 21 мая спутники Maxar смогли запечатлеть процесс погрузки украденного зерна на корабли "Матрос Позынич" и "Матрос Кошка".