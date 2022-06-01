Закриває небо на 40 км: що відомо про новітню систему ППО IRIS-T SL, передати яку обіцяє Шольц

Система ППО відноситься до новітніх і прийнята на озброєння Німеччини 7 років тому

У середу, 1 червня, під час свого чергового виступу у Бундестазі німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Україна отримає систему ППО IRIS-T SL.

"Це найсучасніша система протиповітряної оборони з тих, які має Німеччина. За допомогою цих систем Україна зможе захистити ціле велике місто", — цитують канцлера німецькі ЗМІ.

Хоча ЗМІ Німеччини заявили, що Україна отримає ракети IRIS-T, Олаф Шольц мав на увазі наземну модифікацію цих ракет IRIS-T SL (Surface Launched). Сама IRIS-T є ракетою класу "повітря-повітря", прийнята на озброєння ВПС Німеччини у 2005 році та пристосована лише до запуску з літаків.

Ракети комплексу виявилися настільки вдалими, що пізніше були розроблені системи для запуску з кораблів – IDAS та землі – IRIS-T SL. Саме останні очевидно й мав на увазі німецький канцлер.

На відстані 40 км і висоті 20 км — які літаки може збити німецька ППО

Розробку наземного варіанту комплексу IRIS-T у Німеччині розпочали у 2007 році та основну увагу приділили новому двигуну та системі управління. Роботи над ракетою та її випробування зайняли 8 років, поки у 2015 році нову систему IRIS-T SL не було прийнято на озброєння ФРН.

Ракета IRIS-T SL має осколкову боєголовку, здатну забезпечити захист від повітряних атак на 360 градусів і може вражати цілі на висоті до 20 км і дальності 40 км. Досягається це завдяки системі управління ракети, оснащеною технологією глобальної системи позиціонування (GPS)/інерціальної навігаційної системи (INS) для автономної навігації.

Вбудований радіочастотний канал передачі даних дозволяє коригувати політ ракети до мети, а високоточна пасивна інфрачервона ДСП забезпечує наведення ракети, підвищену стійкість до засобів протидії та високу точність ураження мети.

Система ППО IRIS-T SL стане не єдиним зразком озброєння, початок постачання яких очікується в Україну найближчим часом. Йдеться про системи РСЗВ виробництва США M-270 та М142 HIMARS.