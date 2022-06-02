США розширили список санкцій: тепер у ньому захарова і друг-"гаманець" путіна

У переліку 16 компаній та 17 осіб, наближених до російського президента

У четвер, 2 червня, Міністерство фінансів США розширило санкційний список, внісши у нього офіційну представницю МЗС РФ Марію Захарову, близького друга російського президента Сергія Ролдугіна та ще кількох російських діячів.

Відповідне рішення опубліковане на сайті американського Мінфіну.

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Так, під санкції США потрапили 16 російських компаній та 17 осіб, серед яких значна частина представників влади та поплічників кривавого диктатора володимира путіна, зокрема:

представник МЗС Марія Захарова;

бізнесмен Олексій Мордашов (володіє підприємством "Северсталь"), а також двоє його дітей та дружина;

віолончеліст Сергій Ролдугін;

міністр ЖКГ Ірек Файзуллін;

голова Мінекономрозвитку Максим Решетніков;

голова Мінтранспорту Віталій Савельєв;

віце-прем'єр Дмитро Григоренко;

власник групи компаній "Київська площа" Рік Нісанов;

голова "Росгеології" Сергій Горьков.

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З-поміж юридичних осіб під санкції потрапила "Сєвєрсталь", яка володіє активами у РФ, а також в Україні, в Латвії, Польщі, Італії, Ліберії. Це сталеливарна і гірничодобувна компанія, що володіє Череповецьким металургійним комбінатом (Вологодська область).

Варто зазначити, що віолончеліст Сергій Ролдугін вважається близьким другом російського президента. За даними з відкритих джерел, Путін познайомився з Ролдугіним під час військової служби останнього у Ленінграді. Музикант неодноразово говорив про те, що Путін йому як брат і навіть зізнався, що став хрещеним батьком старшої доньки російського диктатора Марії. У 2016 році "Нова газета" опублікувала розслідування, у якому йшлося про причетність Ролдугіна до чотирьох офшорних компаній, що пізніше підтвердила влада Литви. При цьому Путін цю справу прикрив.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Європейський Союз погодив шостий пакет санкцій проти РФ, яким передбачається відмова від більшої частини російської нафти.