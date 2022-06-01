Росіяни зазнають втрат і відступають на важливому напрямку: свіжа карта боїв в Україні

Росіяни зазнали втрат поблизу Ізюма, окремі підрозділи відступили на відновлення в місто

У середу, 1 червня, на 98-й день повномасштабного вторгнення рф Міноборони Британії показало свіжу карту боїв в Україні.

Відповідний посаду Міністерство оборони Великої Британії опублікувало на своїй сторінці у Twitter.

За даними британської розвідки, лінія фронту практично не змінилася за минулу добу.

Карта боїв в Україні за 1 червня

Карта боїв в Україні за 31 травня

За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії населені пункти Олександрівка, Слатине та Циркуни. Завдав ударів вертольотами армійської авіації в районах населених пунктів Веселе та Тернове.

На Слов’янському напрямку противник провів перегрупування військ. Внаслідок втрат у районі населеного пункту Довгеньке відвів окремі підрозділи на відновлення до міста Ізюм. З метою посилення охорони та оборони логістичних маршрутів посилив угруповання у населеному пункті Куп’янськ за рахунок переміщення батальйонної тактичної групи. Вів розвідку позицій наших військ за допомогою БПЛА "Орлан-10" у районах населених пунктів Ізюм, Первомайський та Велика Камишеваха.

Окупанти зазнали втрат у районі населеного пункту Довгеньке, після чого відступили до Ізюму

На Лиманському напрямі ворог посилив підрозділи та перегрупував їх. За підтримки вертольотів Ка-52 веде наступ у напрямку Лиман – Старий Караван, бойові дії продовжуються.

На Сєвєродонецькому напрямку агресор вів штурмові дії у північних, південних та східних районах міста Сєвєродонецьк, окремими підрозділами досяг успіху, закріплюється в центрі міста.

На Бахмутському напрямку противник намагається витіснити підрозділи наших військ із позицій у районах Білогорівки та Врубівки. Застосував штурмову та армійську авіацію в районах населених пунктів Камишеваха, Берестове та Ниркове.

На Запорізькому напрямку ворог проводив інженерні роботи щодо удосконалення фортифікацій другої лінії оборони. Передислокував у район населеного пункту Василівка до танкового батальйону Т-62 та до мотострілецького батальйону.

На Південнобужському напрямі ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та створенню додаткових рубежів оборони. У районах населених пунктів Миколаївка, Новопавлівське та Широке окупанти провели масовані обстріли з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

Раніше повідомлялося, що терористи "ДНР" готують "трибунал і розстріл" для президента України Володимира Зеленського і не тільки.

Нагадаємо, Україна найближчим часом отримає від Німеччини ракети протиповітряної оборони IRIS-T SL.