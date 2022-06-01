Росіяни зазнають втрат і відступають на важливому напрямку: свіжа карта боїв в Україні
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Росіяни зазнали втрат поблизу Ізюма, окремі підрозділи відступили на відновлення в місто
У середу, 1 червня, на 98-й день повномасштабного вторгнення рф Міноборони Британії показало свіжу карту боїв в Україні.
Відповідний посаду Міністерство оборони Великої Британії опублікувало на своїй сторінці у Twitter.
За даними британської розвідки, лінія фронту практично не змінилася за минулу добу.
За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії населені пункти Олександрівка, Слатине та Циркуни. Завдав ударів вертольотами армійської авіації в районах населених пунктів Веселе та Тернове.
На Слов’янському напрямку противник провів перегрупування військ. Внаслідок втрат у районі населеного пункту Довгеньке відвів окремі підрозділи на відновлення до міста Ізюм. З метою посилення охорони та оборони логістичних маршрутів посилив угруповання у населеному пункті Куп’янськ за рахунок переміщення батальйонної тактичної групи. Вів розвідку позицій наших військ за допомогою БПЛА "Орлан-10" у районах населених пунктів Ізюм, Первомайський та Велика Камишеваха.
На Лиманському напрямі ворог посилив підрозділи та перегрупував їх. За підтримки вертольотів Ка-52 веде наступ у напрямку Лиман – Старий Караван, бойові дії продовжуються.
На Сєвєродонецькому напрямку агресор вів штурмові дії у північних, південних та східних районах міста Сєвєродонецьк, окремими підрозділами досяг успіху, закріплюється в центрі міста.
На Бахмутському напрямку противник намагається витіснити підрозділи наших військ із позицій у районах Білогорівки та Врубівки. Застосував штурмову та армійську авіацію в районах населених пунктів Камишеваха, Берестове та Ниркове.
На Запорізькому напрямку ворог проводив інженерні роботи щодо удосконалення фортифікацій другої лінії оборони. Передислокував у район населеного пункту Василівка до танкового батальйону Т-62 та до мотострілецького батальйону.
На Південнобужському напрямі ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та створенню додаткових рубежів оборони. У районах населених пунктів Миколаївка, Новопавлівське та Широке окупанти провели масовані обстріли з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.
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Нагадаємо, Україна найближчим часом отримає від Німеччини ракети протиповітряної оборони IRIS-T SL.