росія висунула дві умови щодо розблокування українських портів - ЗМІ

Сторони готові піти на принциповий компроміс у цьому питанні

кремль висунув дві умови щодо зернової деблокади України: вимагає у Києва розмінувати українську акваторію, в чому напередодні зголосилася допомогти Туреччина, а також наголошує на необхідності зняття санкцій з торгових судів рф.

Про це пише турецька газета "Сабах", розкриваючи зміст консультацій, які стосуються зернової деблокади України і відмітивши, що як російська федерація, так і Україна готові йти на компроміси у цьому питанні.

"москва має дві умови: розмінування української акваторії, зняття санкцій з російських торгових судів, які заборонено страхувати (тобто їх не можуть обслуговувати в іноземних портах)", — йдеться в тексті публікації видання.

Перевірені новини про війну і не тільки — шукайте в нашому Telegram

Своєю чергою українська сторона заявила, що погоджується розмінувати акваторію Чорного моря протягом двох тижнів, але при умові, що країни НАТО візьмуть на себе зобов’язання не допускати кораблі рф у порти.

Що стосується росії, то вона заявляє, що санкції, котрі були накладені на судна рф у сфері страхування, мають бути зняті, аби кораблі мали змогу й надалі обслуговуватись у міжнародних портах.

Варто нагадати, що раніше росія заявила, що готова надати Україні гуманітрані коридори задля розблокування портів, проте поставила Києву вимогу розмінувати їх. Допомогти у цьому згодилася Туреччина, про що президент росії володимир путін особисто, під час телефонної розмови, попросив турецького лідера Реджепа Ердогана.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що блокування окупаційною владою росії українських портів унеможливлює експорт 22 мільйонів тонн зерна, які знаходяться на складах в Україні, що в подальшому може призвести до масштабної продовольчої кризи.