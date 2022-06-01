У путина объявили об "операции по разминированию" украинских портов: Турция должна помочь

Российские власти заговорили о "взятых в заложники судах" с президентом Турции

В среду, 1 июня, министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что Турция поможет в разминировании украинских портов. Об этом удалось договориться во время телефонного разговора кровавого диктатора владимира путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Как передают российские СМИ, глава российского МИД отметил, что это необходимо для освобождения "взятых в заложники судов с грузами, которые нужны развивающимся странам".

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При этом российский министр добавил, что операция по разминированию украинских портов должна быть проведена без всяких попыток укрепить военный потенциал Украины и без ущерба российской федерации.

При этом никаких подробностей называть лавров не стал, заявив, что детали будут обсуждать военные специалисты.

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Напомним, что из-за блокировки россиянами украинских портов наша страна не может отправить на экспорт 22 миллиона тонн зерна на складах. Это угрожает миру масштабным продовольственным кризисом.

Пользуясь ситуацией, российские военные зерно из оккупированных частей Херсонской области вывозится в Крым. Погрузку украденного зерна на корабле "Матрос Позинич" и "Матрос Кошка" зафиксировали спутники.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии заговорили о коридорах для кораблей в Черном море.