россия выдвинула два условия по разблокированию украинских портов — СМИ

Стороны готовы пойти на принципиальный компромисс по этому вопросу

кремль выдвинул два условия относительно зерновой деблокады Украины: требует у Киева разминировать украинскую акваторию, в чем накануне вызвалась помочь Турция, а также подчеркивает необходимость снятия санкций с торговых судов россии.

Об этом пишет турецкая газета "Сабах", раскрывая содержание консультаций, касающихся зерновой деблокады Украины и отметив, что как российская федерация, так и Украина готовы идти на компромиссы по этому вопросу.

"москва имеет два условия: разминирование украинской акватории, снятие санкций с российских торговых судов, которые запрещено страховать (т.е. их не могут обслуживать в иностранных портах)", — говорится в тексте публикации издания.

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В свою очередь украинская сторона заявила, что соглашается разминировать акваторию Черного моря в течение двух недель, но при условии, что страны НАТО примут обязательства не допускать российские корабли в порты.

Что касается россии, то она заявляет, что санкции, которые были наложены на суда рф в сфере страхования, должны быть сняты, чтобы корабли имели возможность и дальше обслуживаться в международных портах.

Стоит напомнить, что ранее россия заявила, что готова предоставить Украине гуманитраные коридоры для разблокирования портов, однако потребовала Киева разминировать их. Помочь в этом согласилась Турция, о чем президент рф владимир путин лично, во время телефонного разговора, попросил турецкого лидера Реджепа Эрдогана.

Ранее "Телеграф" сообщал, что блокирование оккупационными властями россии украинских портов делает невозможным экспорт 22 миллионов тонн зерна, которые находятся на складах в Украине, что в дальнейшем может привести к масштабному продовольственному кризису.