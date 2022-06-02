У США зняли всі питання щодо дальності дії систем HIMARS для України

Американці не вказуватимуть Києву, як використовувати передану зброю

Українське військове командування саме вирішуватиме, на які відстані застосовувати ракетні системи залпового вогню HIMARS, які американці погодилися передати Україні.

Про це у четвер, 2 червня, під час брифінгу заявила посол США Бріджіт Брінк.

Посол зазначила, що США не мають наміру вказувати Києву, як використовувати американську зброю.

"Йдеться про пакет допомоги на 700 млн доларів, який включає системи HIMARS, які мають велику дальність дії. Але регулювати, на яку відстань стріляти буде українська сторона", — заявила Брінк.

Нагадаємо, Білий дім офіційно оголосив про постачання військової допомоги Україні у розмірі 700 млн доларів. Повідомляється, що американці передадуть Україні РСЗВ М270 та М142 HIMARS, щоправда, лише для оборони, тобто недалекобійної дії. Як повідомляють американські ЗМІ, разом із даними системами Україна отримає до них боєприпаси М31 GMLRS дальністю 64-70 км, що може суттєво змінити ситуацію на фронті, адже дальність ракет М31 перевищує всі аналогічні реактивні та стволові артилерійські системи росії та надасть ЗСУ перевагу в дальності ураження.

До речі, в росії помітно занервували через постачання цієї зброї Україні, а в Пентагоні без зайвої дипломатії відповіли на істерику росіян.