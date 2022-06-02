Системи HIMARS для України: Пентагон без зайвої дипломатії відповів на зойки росії

США не планують звертати увагу на погрози росії та надалі допомагатимуть Україні у протистоянні агресору

У Пентагоні прокоментували заяви росії щодо рішення США надати Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS, відмітивши, що москва не може забороняти Вашингтону відправляти Києву військову допомогу.

За словами Коліна Каля, США чітко усвідомлюють ризики ескалації, проте першочергово зосереджені саме на підтримці України у її обороні проти агресора.

"росія не має права вето на те, що ми відправляємо українцям. Цю війну розпочали не українці, а росіяни. Українці не провокували цієї війни. Ця війна була нічим не спровокована. росіяни можуть покласти край цьому конфлікту, коли захочуть. Якщо вони бояться ескалації, достатньо однієї людини, щоби сказати "стоп", — заявив він.

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Окрім того, у пресцентрі Пентагону повідомили, що в рамках 11-го пакету допомоги Києву на загальну суму у 700 мільйонів доларів включать таке озброєння:

РСЗВ HIMARS та снаряди до цих систем;

протиартилерійські радари — 5 од.;

апаратуру для виявлення повітряних цілей — 2 од.;

Javelin — 1 тис. од., а також півсотні пускових установок до них;

протитанкова зброя — 6 тис. од.;

155 мм артилерійські снаряди — 15 тис. од.;

вертольоти Мі-17 — 4 од.;

тактичні автомобілі — 15 од.;

деякі запчастини та обладнання.

Також варто додати, що пізніше стало відомо, що крім вищеперерахованої зброї США упродовж кількох тижнів обговорюють передачу Україні чотирьох безпілотних літальних апаратів MQ-1C Gray Eagle, які можуть бути оснащені ракетами Hellfire.

Як пише видання Reuters, посилаючись на власні джерела, є ймовірність того, що цю поставку може заблокувати Конгрес.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США визначилися з передачею ракетних систем Україні, які зможуть влучати в цілі, розташовані на відстані близько 70-ти кілометрів. Що викликали неабияке занепокоєння у росії та спровокувало заяви щодо необхідності "демілітаризувати" Україну на глибину набагато більшу, ніж Донбас.