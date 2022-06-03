Росіяни продовжують знищувати Сєвєродонецьк та Лисичанськ: фото наслідків

Все ще гинуть мирні люди

Окупаційна армія не дає спокою Донбас, найбільше проявляючи активність у напрямку Сєверодонецька та прилеглих населених пунктів. Цілеспрямовано знищуються приватні та багатоповерхові житлові будинки та інша інфраструктура. Як, наприклад, у Лисичанську, де через обстріл загарбників було зруйновано пожежну частину.

Більше подробиць про події останньої доби на цьому відрізку фронту стало відомо від голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, передає "Телеграф".

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Гайдай зазначає, що росіяни не мають великих тактичних перемог, тому намагаються мститись за свою нездатність досягти успіху мирним українцям. Наприклад, у Сєвєродонецьку було обстріляно дев’ять житлових будинків, серед яких і багатоповерхівки.

Вибиті вікна і зрізані уламками цегляні стіни — ось результат обстрілів армії рф

"Подарунок" від "братського" народу

Тепер серед чиєїсь квартири зяє діра

Били окупанти і по Лисичанську, де загинула жінка, постраждало два будинки, а також горіла пожежна частина. Через обстріл пошкоджено не тільки будівлю частини, а й чотири автомобілі.

Від частини техніки залишилися лише вугілля

Чиновник наголошує, що ці машини могли виїжджати на виклики та рятувати життя місцевих жителів. Проте окупанти вирішили інакше.

Удар спричинив пожежу

Пожежні машини теж довелося гасити

Також мирна інфраструктура постраждала у населених пунктах Горське — 16 будинків, Золоте — шість, Тошківка — три.

Ведуться обстріли і в районі Боровського, Комишувахи, Золотого, Устинівки, Миколаївки, Врубівки та Білогорівки. Додатково ворожа авіація напередодні вдарила поблизу селища Мирна Долина.

Карта найбільш обстрілюваних населених пунктів

Наші захисники тримають удар, а також активно знищують технічне забезпечення загарбників. За добу в армії рф на Сєвєродонецькому напрямку вдалося вивести з ладу п’ять танків, два броньовики, три системи артилерійського вогню, а також збити три безпілотники "Орлан-10".

Дізнатися, як ситуація на інших відрізках фронту, можна за допомогою свіжих карт боїв в Україні, про які "Телеграф" писав раніше.

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