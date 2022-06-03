У поведінці росіян у Чорному морі помітили небезпечний момент

Контрактуючи дії українців не надто до смаку ворогові

У південних областях України, якими проходить військовий фронт, за останню добу ситуація характеризується як напружена та динамічна. Росіяни активно протистоять просуванню українців у Херсонській області, обстрілюючи помсту Миколаївщину, а також нарощують кількість кораблів в акваторії Чорного моря. Лише десантних на ранок 3 червня налічувалося п’ять одиниць.

Більше подробиць надійшло у свіжому зведенні пресслужби оперативного командування "Південь", передає "Телеграф".

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Як зазначили військові, наразі у морі знаходиться п’ять великих десантних кораблів і два носії крилатих ракет. При цьому їх чисельність справді збільшилася лише за добу — вранці 2 червня в морі спостерігалося лише три "ракетні" суди. До вечора ЗСУ вже звітували про двох носіїв ракет і три десантні кораблі. Вони нібито прямували до Севастополя, а решта перелік суден противника знаходився на базах окупованого Кримського півострова.

Варто наголосити, що напружена ситуація зараз і на суші. Так, після активних контрнаступних дій ЗСУ росіяни почали підганяти залізницею та збирати поряд із Херсоном нові БМП-1. Також було зроблено спробу повернути собі контроль над позиціями поряд із населеним пунктом Миколаївка, яка з тріском провалилася. Двічі було обстріляно місце дислокації українських захисників, обійшлося без жертв. Проте після удару по Нововоронцовці було поранено двох мирних жителів.

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Активно обстрілюється й Миколаїв — у місті було неспокійно протягом усього дня. Вранці удари завдавали із систем залпового вогню, пізніше — "били" з важкої ствольної артилерії. Пошкоджено житловий сектор — дві багатоповерхівки та мінімум чотири приватні будинки, також завдано ударів по водо- та газопроводу. Внаслідок обстрілів загинуло двоє людей, ще двоє поранено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що українським військовослужбовцям вдалося звільнити від окупантів низку населених пунктів у Херсонській області.

При цьому наші партнери у США попередили росію про серйозні наслідки її спроб утримати Херсонщину під своїм контролем.