ЗСУ крок за кроком звільняють батьківщину

У середу 1 червня, на 98-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало відомо, що в Херсонській області з боку Дніпропетровщини ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута. Голова ОВА також наголосив, що Херсонщину залишили близько 50% мешканців.

Лагута розповів, що ЗСУ ведуть наступальні дії з боку Дніпропетровської області й вже звільнили понад 20 населених пунктів, щоправда, голова ОВА не розповів, за який проміжок часу вдалося очистити українську землю від російських окупантів. Лагута додав, що українські захисники продовжують іти вперед.

"З боку Дніпропетровської області понад 20 населених пунктів звільнено, і наші доблесні Збройні сили йдуть поступово вперед і вперед, і звільняють Херсонщину", — заявив голова Херсонської ОВА.

ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів на півночі Херсонщини

Нагадаємо, російські загарбники почали підривати мости на Херсонщині, щоб уповільнити просування ЗСУ. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань заявив, що українські війська атакують у регіоні двома фронтами, а на деяких ділянках фронту окупанти просто тікають. Австрійський військовий аналітик Том Купер вважає, що ЗСУ можуть прорвати оборону рф на півдні України.