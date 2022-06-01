Росіяни на Херсонщині почали підривати мости, щоб заважати ЗСУ (мапа)

Ворожі розвідники намагаються всіляко відволікати наших воїнів

У Херсонській області, де днями українські військові розпочали контрнаступні дії, окупанти почали підривати мости через річку Інгулець. Це здатне уповільнити просування наших захисників та внести значні зміни до планів командування ЗСУ.

Більше подробиць повідомили у пресслужбі оперативного командування "Південь", повідомляє "Телеграф".

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У першу чергу ворожі солдати знищили існуючі переправи в районі сіл Велика Олександрівка та Давидів Брід. Саме поряд з останнім населеним пунктом українська армія почала наступати на існуючі підрозділи супротивника на Херсонщині.

Мости підірвано через річку Інгулець

Чи наводитимуть наші хлопці понтонні мости або оберуть інший напрямок для маневрів, поки не повідомляється.

Разом з цим стало відомо, що в районі Добрянки на півночі регіону розвідники противника влаштували диверсію і намагалися прорватися в тил українських захисників. Утім, провокація їм не вдалася — завдяки швидкій реакції стрільців із ЗСУ.

Для того щоб відволікати українських воїнів і далі, а також мститися за успіхи нашої армії, вороги продовжують обстрілювати мирні міста. Так, за добу 31 травня касетними боєприпасами атакували Миколаїв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, де саме, на думку військового аналітика, ЗСУ мають найбільший успіх на Херсонщині та чому.

Також ми розповідали про іншу проблему на півдні України — окупанти почали зміцнюватись у районі острова Зміїний.