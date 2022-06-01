Окупанти укріплюються на острові Зміїний: у ЗСУ попередили про можливу загрозу
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У районі острова знаходяться два фрегати з крилатими ракетами
На Півдні України російські окупанти шукають можливості зупинити контрнаступ українських захисників та для цього посилюють засоби ППО на острові Зміїний.
Про це йдеться у зведенні оперативного командування "Південь" у Фейсбук. Зокрема, в районі Зміїного окупанти продовжують тримати два фрегати, оснащені крилатими ракетами "Калібр", а на самому острові розгортають зенітні батареї, РСЗВ та засоби радіоелектронної боротьби.
За інформацією ОК "Південь", такі роботи свідчать про спроби росіян захистити свої кораблі від вогневої поразки з боку ЗСУ, а також про можливу підготовку до обстрілу узбережжя Одеської області.
"І хоча ознак підготовки десантної операції немає, не виключені спроби підходів та висадки ДРГ на берег або в гирло Дунаю або демонстративний обстріл прибережних районів", — йдеться у повідомленні.
Також у повідомленні наголошується, що за день окупанти втратили:
- 70 солдатів;
- САУ;
- 2 зенітні установки;
- 2 гаубиці "Мста-Б";
- 4 одиниці броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки.
Як повідомлялося раніше, ЗСУ демонструють успіх не лише на півдні України, а й в інших частинах країни. Так Генштаб поділився кадрами того, як біля Ізюму українські захисники збивають російський гелікоптер Ка-52.