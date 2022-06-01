Окупанти укріплюються на острові Зміїний: у ЗСУ попередили про можливу загрозу

У районі острова знаходяться два фрегати з крилатими ракетами

На Півдні України російські окупанти шукають можливості зупинити контрнаступ українських захисників та для цього посилюють засоби ППО на острові Зміїний.

Про це йдеться у зведенні оперативного командування "Південь" у Фейсбук. Зокрема, в районі Зміїного окупанти продовжують тримати два фрегати, оснащені крилатими ракетами "Калібр", а на самому острові розгортають зенітні батареї, РСЗВ та засоби радіоелектронної боротьби.

За інформацією ОК "Південь", такі роботи свідчать про спроби росіян захистити свої кораблі від вогневої поразки з боку ЗСУ, а також про можливу підготовку до обстрілу узбережжя Одеської області.

"І хоча ознак підготовки десантної операції немає, не виключені спроби підходів та висадки ДРГ на берег або в гирло Дунаю або демонстративний обстріл прибережних районів", — йдеться у повідомленні.

Також у повідомленні наголошується, що за день окупанти втратили:

70 солдатів;

САУ;

2 зенітні установки;

2 гаубиці "Мста-Б";

4 одиниці броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ демонструють успіх не лише на півдні України, а й в інших частинах країни. Так Генштаб поділився кадрами того, як біля Ізюму українські захисники збивають російський гелікоптер Ка-52.