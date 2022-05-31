Контрнаступ на Херсонщині: військовий аналітик розповів, де ЗСУ мають успіх і чим це зумовлено

За словами Тома Купера, українським військовим на півдні є куди рухатися

Контрнаступ Сил оборони України у Херсонській області можна назвати "чудовою диверсійною операцією". Українські воїни за підтримки НАТО здійснюють атаки у прямо по місцях зосередження російських військ і чудово розуміють, що це не кінець.

Таку думку щодо ситуації на південному фронті України висловив австрійський військовий аналітик Том Купер. Переклад статті українською мовою опублікував український письменник та перекладач Ростислав Семків у Facebook.

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Військовий аналітик зазначив, що Генштаб ЗСУ чудово розуміє, що українські військові мають ще кращі напрямки на Півдні, по яких вони можуть вдарити. Це пов'язано також з тим, що російські батальйонно-тактичні групи, які воюють на Півдні України, вичерпують свої сили.

Купер додав, що сили 49-ої групи військ РФ сягнули межі своїх можливостей, адже окупантів розкидали на 20-25 кілометрів. І це при тому, що повноцінна БТГр може боронити в середньому тільки 7-8 кілометрів. При цьому аналітик каже, що розслаблятися надто рано, отже особового складу в росії все ще вистачає.

"Менше з тим, війська української 60-ої та 63-ої бригад мають в останні два дні успіх. Спершу, закріпившись у Давидовому Броді, вони зімітували удавану атаку в південному напрямку, але повернули на схід та вдарили у тил по російському фронту між Білою Криницею та Новогригорівкою – і розбили його. Таким чином, зараз фронт на східному березі Інгульця не лише глибокий, але й широкий. Та все ж, подальше просування, схоже, було спинене між Сухим Ставком та Брускинським", — повідомив Купер.

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При цьому він вказав й на прорахунок ЗСУ — зокрема, атаку в районі Снігурівки. На думку експерта, це не надто гарна ідея, тому російський гарнізон на цьому напрямку добре тримається.

Купер не оминув увагою той факт, що події у Давидовому Броді та біля Снігурівки попсували нерви гарнізону російської армії у Миколаївці, далі на південь, та підштовхнули його до панічного відступу.

Військовий аналітик додав, що 49-а бригада зараз може метушитися у пошуках підкріплення з Москви, поки інші окупанти б'ють авіацією та артилерією по інших напрямках фронту — від самісінького Посад-Покровського на півдні і до Нововоронцовки на півночі.

"Гадки не маю, "щоб що?", але на біса тим росіянам вмикати мозок, коли вони воюють: хто ж їм заборонить марнувати свої ресурси…", — резюмував експерт.

Нагадаємо, що в ніч на 31 травня українські захисники двома контратакувальними фронтами пішли в атаку на Херсонщині. Стало відомо, що на Бериславському напрямку нашим воїнам вдалося просунутися на 9 кілометрів, розбивши угруповання ворога на 2 частини та фактично оточивши окупантів у районі Давидів Брода. Також контрнаступальні дії розпочалися з Миколаївського напрямку на Олександрівку та Станіслав.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 30 травня українські військові провели низку контратак на півночі Херсонської області й це дало результат — вдалося розбити окупантів у Миколаївці, після чого вони змушені були відступити.