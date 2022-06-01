Оккупанты укрепляются на острове Змеиный: в ВСУ предупредили о возможной угрозе

В районе острова находятся два фрегата с крылатыми ракетами

На Юге Украины российские оккупанты ищут возможности остановить контрнаступление украинских защитников и для этого усиливает средства ПВО на острове Змеиный.

Об этом говорится в сводке оперативного командования "Юг" в Фейсбук. В частности, в районе Змеиного оккупанты продолжают держать два фрегата, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", а на самом острове разворачивают зенитные батареи, РСЗО и средства радиоэлектронной борьбы.

По информации ОК "Юг", такие работы свидетельствуют о попытках россиян защитить свои корабли от огневого поражения со стороны ВСУ, а также о возможной подготовке к обстрелам побережья Одесской области.

"И хотя признаков подготовки десантной операции нет, не исключены попытки подходов и высадки ДРГ на берег или в устье Дуная или демонстративный обстрел прибрежных районов", — говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что за день оккупанты потеряли:

70 солдат;

САУ;

2 зенитные установки;

2 гаубицы "Мста-Б";

4 единицы бронированной и 5 единиц автомобильной техники.

Как сообщалось ранее, ВСУ демонстрируют успех не только на юге Украины, но и в других частях страны. Так Генштаб поделился кадрами того, как возле Изюма украинские защитники сбивают российский вертолет Ка-52.