Контрнаступление на Херсонщине: военный аналитик рассказал, где ВСУ имеют успех и чем это обусловлено

По словам Тома Купера, украинским военным на юге есть куда двигаться

Контрнаступление Сил обороны Украины в Херсонской области можно назвать "прекрасной диверсионной операцией". Украинские воины при поддержке НАТО совершают атаки прямо по местам сосредоточения российских войск и прекрасно понимают, что это не конец.

Такое мнение о ситуации на южном фронте Украины высказал австрийский военный аналитик Том Купер. Перевод статьи на украинский язык опубликовал украинский писатель и переводчик Ростислав Семкив в Facebook.

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Военный аналитик отметил, что Генштаб ВСУ прекрасно понимает, что у украинских военных есть еще лучшие направления на Юге, по которым они могут ударить. Это также связано с тем, что российские батальонно-тактические группы, воюющие на Юге Украины, исчерпывают свои силы.

Купер добавил, что силы 49-й группы войск РФ достигли пределов своих возможностей, ведь оккупантов разбросали на 20-25 километров. И это при том, что полноценная БТГр может защищать в среднем только 7-8 километров. При этом аналитик говорит, что расслабляться слишком рано, поскольку личного состава у россии все еще хватает.

"Меньше с тем, войска украинской 60-й и 63-й бригад имеют в последние два дня успех. Сначала, закрепившись в Давидовом Броде, они сымитировали притворную атаку в южном направлении, но вернули на восток и ударили в тыл по российскому фронту между Белой Криницей и Новогригоровкой – и разбили его. Таким образом, сейчас фронт на восточном берегу Ингульца не только глубокий, но и широкий. И все же дальнейшее продвижение, похоже, было остановлено между Сухим Ставком и Брускинским", — сообщил Купер.

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При этом он указал и на просчет ВСУ, в частности, атаку в районе Снигиревки. По мнению эксперта, это не слишком хорошая идея, потому российский гарнизон на этом направлении хорошо держится.

Купер не обошел вниманием тот факт, что события в Броде Давида и возле Снигиревки испортили нервы гарнизону российской армии в Николаевке, дальше на юг, и подтолкнули его к паническому отступлению.

Военный аналитик добавил, что 49-я бригада сейчас может суетиться в поисках подкрепления из Москвы, пока другие оккупанты бьют авиацией и артиллерией по другим направлениям фронта — от самого Посад-Покровского на юге и до Нововоронцовки на севере.

"Понятия не имею, "чтобы что?", но на какой черт тем россиянам включать мозг, когда они воюют: кто же им запретит тратить свои ресурсы…", — резюмировал эксперт.

Напомним, что в ночь на 31 мая украинские защитники двумя контратаковыми фронтами пошли в атаку в Херсонской области. Стало известно, что на Бериславском направлении нашим воинам удалось продвинуться на 9 километров, разбив группировку врага на 2 части и фактически оцепив оккупантов в районе Давыдов Брода. Также контрнаступательные действия начались с Николаевского направления на Александровку и Станислав.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 30 мая украинские военные провели ряд контратак на севере Херсонской области и это дало результат — удалось разбить оккупантов в Николаевке, после чего они вынуждены были отступить.