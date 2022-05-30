"Россияне просто убегают": ВСУ наступают на Херсонщине

ВСУ шаг за шагом освобождают украинскую землю

Украиснкие защитники двумя контрнаступательными фронтами пошли в атаку на Херсонщине, где недавно был сбит российский боевой самолет поколения 4+.

Об этом в эфире заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

По словам депутата, ВСУ пошли в контрнаступление на Бериславском направлении и продвинулись на 9 километров, разбив группировку врага на 2 части и фактически окружив оккупантов в районе Давыдов Брода. Также контрнаступательные действия начались с Николаевского направления на Александровку и Станислав. В итоге оккупанты отступают на невыгодные для них позиции.

ВСУ продвинулись на Бериславском направлении на Херсонщине

Александровка и Станислав на карте Украины

"Россияне просто убегают, поэтому сейчас очень важно, чтобы мы продолжили это наступление", — отметил Хлань.

Напомним, о контратаке ВСУ на Херсонщине Генштаб сообщил 28 мая в вечерней сводке. Сообщалось, что захватчики понесли потери и были отброшены на невыгодные рубежи вблизи Андреевки, Лозового и Белогорки. Военный эксперт Олег Жданов считает, что оккупанты не смогут окопаться на Херсонщине и будут разбиты ВСУ с помощью западного оружия.

Карта направлений ударов в Херсонской области

Ранее сообщалось, что ВСУ провели успешную атаку вблизи Кривого Рога, уничтожив немало ценной техники россиян.