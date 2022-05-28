ВСУ провели успешную атаку на юге и обороняются на Донбассе: свежая информация с фронта
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1731
Украинские защитники пошли в атаку на Херсонщине
В субботу, 28 мая, на 93-й день полномасштабного вторжения рф в Украину украинские защитники провели атаку на юге страны и заставили оккупантов занять невыгодные позиции.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.
На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на содержании занятых рубежей. В результате наступательных действий подразделений Сил обороны враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах вблизи Андреевки, Лозового и Белогорки Херсонской области. Боевые действия продолжаются.
На Славянском направлении группировка войск противника принимает меры по возобновлению наступления на отдельных направлениях. Враг продолжает переброс по железной дороге вооружения, военной техники и других материальных средств с территории российской федерации в район Купянска Харьковской области. После проведения доразведки беспилотными авиационными комплексами обстрелял из артиллерии позиции наших войск в районах населенных пунктов Новая Дмитровка, Большая Камышеваха, Долгенькое, Диброва и нанес авиационный удар вертолетами в районе населенного пункта Долгенькое. При поддержке артиллерии враг пытался развить наступательные действия в районе населенного пункта Пасека, успеха не имел, отошел.
На Донецком направлении агрессор ведет активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Кураховском и Авдеевском направлениях. Основная цель – окружение наших войск в районах городов Лисичанск и Северодонецк и выход на административную границу Луганской области.
На Лиманском направлении вражеские подразделения закрепляются на захваченных рубежах в населенном пункте Лиман. Самолеты штурмовой авиации нанесли три авиационных удара в районе населенного пункта Диброва.
На Северодонецком направлении враг, при поддержке артиллерии, вел наступление в направлении Боровского, понес потери, отошел на ранее занятые позиции. Проводит разведку района с целью выявления и подавления элементов огня подразделений Сил обороны Украины.
На Бахмутском направлении захватчики безуспешно пытаются улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Камышеваха и Новолуганск. Продолжаются боевые действия.
На Авдеевском направлении противник наносил интенсивные артиллерийские удары вдоль всей линии столкновения, боевые действия продолжаются. Самолеты штурмовой авиации нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое и Каменка.
На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг вел контрбатарейную борьбу и производил огненное поражение наших войск.
Напомним, в Минобороны Украины опровергли заявления оккупантов касательно захвата Лимана.
Ранее в МВД прояснили ситуацию вокруг возможного второго нападения рф на Киев.