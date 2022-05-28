ВСУ провели успешную атаку на юге и обороняются на Донбассе: свежая информация с фронта

Украинские защитники пошли в атаку на Херсонщине

В субботу, 28 мая, на 93-й день полномасштабного вторжения рф в Украину украинские защитники провели атаку на юге страны и заставили оккупантов занять невыгодные позиции.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на содержании занятых рубежей. В результате наступательных действий подразделений Сил обороны враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах вблизи Андреевки, Лозового и Белогорки Херсонской области. Боевые действия продолжаются.

Карта направлений ударов в Херсонской области

Район, куда оступили оккупанты после атаки ВСУ на Херсонщине

На Славянском направлении группировка войск противника принимает меры по возобновлению наступления на отдельных направлениях. Враг продолжает переброс по железной дороге вооружения, военной техники и других материальных средств с территории российской федерации в район Купянска Харьковской области. После проведения доразведки беспилотными авиационными комплексами обстрелял из артиллерии позиции наших войск в районах населенных пунктов Новая Дмитровка, Большая Камышеваха, Долгенькое, Диброва и нанес авиационный удар вертолетами в районе населенного пункта Долгенькое. При поддержке артиллерии враг пытался развить наступательные действия в районе населенного пункта Пасека, успеха не имел, отошел.

На Донецком направлении агрессор ведет активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Кураховском и Авдеевском направлениях. Основная цель – окружение наших войск в районах городов Лисичанск и Северодонецк и выход на административную границу Луганской области.

На Лиманском направлении вражеские подразделения закрепляются на захваченных рубежах в населенном пункте Лиман. Самолеты штурмовой авиации нанесли три авиационных удара в районе населенного пункта Диброва.

На Северодонецком направлении враг, при поддержке артиллерии, вел наступление в направлении Боровского, понес потери, отошел на ранее занятые позиции. Проводит разведку района с целью выявления и подавления элементов огня подразделений Сил обороны Украины.

Боровское на карте Украины

На Бахмутском направлении захватчики безуспешно пытаются улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Камышеваха и Новолуганск. Продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении противник наносил интенсивные артиллерийские удары вдоль всей линии столкновения, боевые действия продолжаются. Самолеты штурмовой авиации нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое и Каменка.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг вел контрбатарейную борьбу и производил огненное поражение наших войск.

Напомним, в Минобороны Украины опровергли заявления оккупантов касательно захвата Лимана.

Ранее в МВД прояснили ситуацию вокруг возможного второго нападения рф на Киев.