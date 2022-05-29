ВСУ провели успешную атаку на южном направлении: подробности

Захватчики потеряли даже один боевой самолет

В воскресенье, 29 мая, на 94-й день полномасштабного вторжения рф стало известно, что ВСУ провели успешную атаку вблизи Кривого Рога.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель военной администрации города Александр Вилкул.

Вилкул рассказал, что ситуация на криворожском направлении фронта остается хоть и напряженной, но стабильной и контролируемой, а ВСУ проявляют настоящее мужество и героизм, успешно выполняя поставленные боевые распоряжения. Глава военной администрации Кривого Рога отметил, что украинские защитники ведут успешные контратакующие действия, правда, обо всех операциях он по понятным причинам рассказать не может. Вилкул сообщил, что ВСУ провели успешную контратаку на юге от Кривого Рога.

"Уничтожены 63 оккупанта и 19 единиц вражеской техники, в том числе современные танки Т-72, реактивная система залпового огня "Град", артиллерия, вертолеты и один самолет СУ-35. Благодарим за мужество и отвагу наших солдат!" — заявил Вилкул.

Добавим, что по данным Генштаба ВСУ, 29 мая на Криворожском направлении оккупанты производили огневое поражение наших войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Малая Шестерня, Добрянка, Княжевка, Токарево, Широкое, Первомайское, Новониколаевка, Котлярево, Ново-Кировское.

Ситуация на фронте вблизи Кривого Рога

Напомним, 25 мая, россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В начале мая в городе обнаружили российского агента.