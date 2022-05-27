Украинский летчик в воздушном бою сбил истребитель оккупантов: подробности

Воздушный бой завершился в пользу украинца

В пятницу, 27 мая, на 92-й день полномасштабного вторжения рф в Украину украинский летчик на МиГ-29 сбил российский истребитель Су-35.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Сообщается, что воздушный бой истребителей состоялся в небе над Херсонщиной, и украинец на самолете 4 поколения МиГ-29 сбил вражескую машину поколения 4+.

"27 мая, около 14.00, истребитель МиГ-29 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в небе Херсонщины сбил российский истребитель Су-35, охотившийся за самолетами украинской штурмовой авиации. Слава украинским пилотам! Слава Украине!", — сообщили в Генштабе ВСУ.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал о 206 сбитых вражеских самолетов. Таким образом, уничтоженный Су-35 стал 207 сбитым военным самолетом россиян в Украине. О потерях армии рф можно посмотреть в инфографике ниже (данные за утро 27 мая):

Потери армии рф в Украине

Напомним, на днях украинские защитники сбили бронированный военный самолет оккупантов. Позднее оказалось, что за штурвалом Су-25 "Грач" мог находиться российский генерал-майор Канамат Боташев.