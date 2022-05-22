Десантники сбили бронированный самолет оккупантов (фото)

Еще одна российская "птичка" была сбита украинскими защитниками

В воскресенье, 22 мая, на 88-й день полномасштабного вторжения рф украинские защитники сбили российский штурмовик.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

По информации источника, львовские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ сбили российский самолет Су-25 "Грач". Сообщается, что штурмовик был уничтожен расчетом ПЗРК "Игла" в "одном из районов выполнения задач". На заглавном фото (справа) зафиксировано, как пылает все то, что осталось от штурмовика оккупантов.

Справка: Су-25 "Грач" — бронированный дозвуковой военный самолет, штурмовик предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днём и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

Ранее сообщалось, что 19 мая подразделения ПВО за сутки сбили крылатую ракету на территории Днепропетровской области, а в Харьковской области был "приземлен" истребитель-бомбардировщик Су-34.

Напомним, российские оккупанты потеряли сразу три самолета за один день.