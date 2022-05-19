Украинские ПВО сбили еще один новейший самолет россии: что известно о пилотах

Самолет сбили над Харьковской областью. Пилоты катапультировались

Украинская авиация продолжает наносить удары по скоплениях российских оккупантов и уничтожать их боевую технику, а ПВО отчитались о сбитии еще одного Су-34.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

"По предварительным данным, уничтожено около 20 бронированных машин, живая сила и боеприпасы врага", — говорится в отчете за 18 мая.

Согласно обнародованной информации, подразделения ПВО за сутки сбили крылатую ракету на территории Днепропетровской области, а в Харьковской области был "приземлен" истребитель-бомбардировщик Су-34. Стоит отметить, что хоть испытания этого самолета велись еще во времена СССР, но на вооружение российской армии он был принять лишь в 2014 году.

Согласно информации, которая была получена из аудиоперехвата разговора пилотов, у них произошло возгорание в двигателе, после чего они катапультировались.

Собственно сама аудиозапись разговора экипажа сбитого самолета позже появилась в сети.

Как сообщалось ранее, согласно данным Генштаба ВСУ, российские войска наращивают усилия в попытках прорвать оборону украинских защитников в Донецком операционном районе и на Славянском направлении. На других же направлениях российские войска сооружают укрепления, что свидетельствуют о том, что они преходят к обороне.