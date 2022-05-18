Оккупанты усиливают наступление на двух направлениях: свежая карта боев в Украине

ВСУ сдерживают врага на Донбассе

В среду, 18 мая, на 84-й день полномасштабного вторжения рф Минобороны Британии показало свежую карту боев в Украине.

Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, линия фронта практически не изменилась по сравнению с 17 мая.

Карта боев в Украине за 18 мая

Карта боев в Украине за 17 мая

По данным Генштаба ВСУ, враг оказывает огневое влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком операционном районе и на Славянском направлении, принимает меры для усиления наступательной группировки. В других направлениях основные усилия противник сосредоточивает на содержании занятых ранее рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций, пополнении запасов, также оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение.

На Донецком направлении враг продолжает наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. На Славянском направлении враг совершает наступление на населенный пункт Довгенькое. Для поддержки наступательных действий в определенном районе развернуто подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

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Ранее сообщалось, что захватчики хотят сравнять с землей "Азовсталь".

Напомним, в Украине продолжается всеобщая мобилизация.