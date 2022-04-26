Укр

Оккупанты потеряли еще три самолета: в ВСУ отчитались о потерях россиян в авиации за день

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Украинские ПВО Новость обновлена 26 апреля 2022, 01:02
Украинские ПВО

За день ВС ВСУ поразили десять воздушных целей россиян

Оккупационные войска возобновили практику массированных ракетных ударов и авианалетов, однако украинские ПВО и авиация продолжают активно сокращать их количество, сбивая все новые воздушные цели.

Об этом говорится в сводке пресс-службы ВС ВСУ за 25 апреля.

"25 апреля российские оккупанты активизировали свои агрессивные действия, выпустили по Украине немало крылатых ракет, прежде всего по объектам инфраструктуры, узловым железнодорожным станциям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники за день поразили 10 воздушных целей оккупантов, среди которых три самолета. Среди них Су-34, Су-35 и Су-30.

Также были перехвачены три крылатые ракеты и поражены четыре беспилотника, вероятно "Орлан-10".

Как сообщалось ранее, противник пытается проводить наступательную операцию на Востоке Украины, однако несет там существенные потери. Так по данным Штаба ООС, за неделю украинские защитники отразили 63 атаки россиян и уничтожили более двух сотен единиц техники, включая 55 танков, 20 артиллерийских систем и 120 единиц бронетехники.

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#Украина #Россия #ВСУ
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