Более десятка пострадавших и пятеро погибших: в сети показали последствия обстрела Винницкой области

Оккупанты обстреляли транспортную инфраструктуру

Российские оккупанты на 61-й день войны обстреляли ракетами два города Винницкой области — Жмеринку и Казатин. К сожалению, без жертв и пострадавших не обошлось.

Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщила Винницкая областная прокуратура.

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По предварительной информации, в результате вражеских ударов в двух городах погибли 5 человек, а еще 18 получили ранения.

Стоит отметить, что российские ракеты ударили по Жмеринке и Казатину около 10:00 утра. Информация о том, куда попали снаряды, не публикуется по известным причинам. Предварительно известно, что были обстреляны объекты транспортной инфраструктуры.

В Жмеринке после обстрела возник масштабный пожар, а нависший над местом удара столб дыма был виден со всех концов города. Только после обеда в сети начали появляться первые видео с последствиями пожара.

Следует отметить, что в результате повреждения тяговых подстанций возникла проблема с движением пассажирских поездов на участках Шепетовка — Казатин, Жмеринка — Казатин, Казатин — Фастов. По состоянию на 14:30 25 апреля "Укрзалізниця" сообщила, что задерживаются следующие пассажирские составы:

№6206 Казатин – Фастов (+4 ч 1 мин);

№6321 Жмеринка – Вапнярка (+2 ч);

№6253 Казатин – Шепетовка (+3 ч 10 мин);

№6284 Ровно – Могиляне (+1 ч 33 мин);

№6303 Казатин – Жмеринка (+1 ч 35 мин);

№816/815 Львов – Черновцы (+1 ч 35 мин);

№6092 Львов – Здолбунов (+14 мин);

№6093 Здолбунов – Львов (+1 ч 19 мин);

№6187 Львов – Мукачево (+40 мин);

№6005 Львов – Трускавец (+2 ч 17 мин).

Ранее "Телеграф" сообщал, что утро понедельника, 25 апреля, началось с сирен и взрывов сразу в нескольких областях. Кроме Винницкой области, российские захватчики атаковали также Одесскую, Львовскую, Ровенскую и Днепропетровскую области.