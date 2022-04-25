Отбили более 60 атак и уничтожили свыше 200 единиц техники: украинские защитники рассказали об успехах на Донбассе за неделю

Россияне пытаются наступать на Донбассе не считаясь с потерями

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие россиян, которые начали так называемую битву за Донбасс, и только за прошедшую неделю отбили на Донецком и Луганском направлениях 63 атаки врага.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на Донбассе в воскресенье, 24 апреля, поздно вечером на своей странице в соцсети Фейсбук.

Во время отражения этих атак украинские воины нанесли серьезный урон захватчикам, в частности, уничтожили:

1 зенитный ракетный комплекс оккупантов;

55 танков;

20 артиллерийских систем;

114 единиц бронированной техники;

6 боевых бронированных машин;

2 единицы специальной инженерной;

62 единицы автомобильной техники;

5 топливозаправщиков российской армии.

Кроме этого подразделения ПВО сбили:

5 самолетов;

один вертолет;

28 беспилотных летательных аппаратов;

3 крылатых ракеты врага.

Как сообщалось, бои проходят не только на Донбассе, а также на южном направлении и в целом на востоке Украины, где украинские войска также сдерживают попытки россиян продвинуться вперед.

В целом же с началом вторжения россии в Украину оккупационные войска потеряли большую часть своих элитных десантных подразделений.