Укр

Отбили более 60 атак и уничтожили свыше 200 единиц техники: украинские защитники рассказали об успехах на Донбассе за неделю

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
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Уничтоженный российский танк Новость обновлена 25 апреля 2022, 01:26
Уничтоженный российский танк

Россияне пытаются наступать на Донбассе не считаясь с потерями

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие россиян, которые начали так называемую битву за Донбасс, и только за прошедшую неделю отбили на Донецком и Луганском направлениях 63 атаки врага.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на Донбассе в воскресенье, 24 апреля, поздно вечером на своей странице в соцсети Фейсбук.

Во время отражения этих атак украинские воины нанесли серьезный урон захватчикам, в частности, уничтожили:

  • 1 зенитный ракетный комплекс оккупантов;
  • 55 танков;
  • 20 артиллерийских систем;
  • 114 единиц бронированной техники;
  • 6 боевых бронированных машин;
  • 2 единицы специальной инженерной;
  • 62 единицы автомобильной техники;
  • 5 топливозаправщиков российской армии.

Кроме этого подразделения ПВО сбили:

  • 5 самолетов;
  • один вертолет;
  • 28 беспилотных летательных аппаратов;
  • 3 крылатых ракеты врага.

Как сообщалось, бои проходят не только на Донбассе, а также на южном направлении и в целом на востоке Украины, где украинские войска также сдерживают попытки россиян продвинуться вперед.

В целом же с началом вторжения россии в Украину оккупационные войска потеряли большую часть своих элитных десантных подразделений.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Донбасс #Потери
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