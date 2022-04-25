Отбили более 60 атак и уничтожили свыше 200 единиц техники: украинские защитники рассказали об успехах на Донбассе за неделю
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Россияне пытаются наступать на Донбассе не считаясь с потерями
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие россиян, которые начали так называемую битву за Донбасс, и только за прошедшую неделю отбили на Донецком и Луганском направлениях 63 атаки врага.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на Донбассе в воскресенье, 24 апреля, поздно вечером на своей странице в соцсети Фейсбук.
Во время отражения этих атак украинские воины нанесли серьезный урон захватчикам, в частности, уничтожили:
- 1 зенитный ракетный комплекс оккупантов;
- 55 танков;
- 20 артиллерийских систем;
- 114 единиц бронированной техники;
- 6 боевых бронированных машин;
- 2 единицы специальной инженерной;
- 62 единицы автомобильной техники;
- 5 топливозаправщиков российской армии.
Кроме этого подразделения ПВО сбили:
- 5 самолетов;
- один вертолет;
- 28 беспилотных летательных аппаратов;
- 3 крылатых ракеты врага.
Как сообщалось, бои проходят не только на Донбассе, а также на южном направлении и в целом на востоке Украины, где украинские войска также сдерживают попытки россиян продвинуться вперед.
В целом же с началом вторжения россии в Украину оккупационные войска потеряли большую часть своих элитных десантных подразделений.
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