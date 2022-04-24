Укр

Потери до 90%: армия россии осталась без элитных подразделений

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Армия рф в Украине Новость обновлена 24 апреля 2022, 18:14
Армия рф в Украине

Армия оккупантов потеряла значительную часть "качественных войск"

В первые недели полномасштабного военного вторжения в Украину оккупационные войска потеряли большую часть своих элитных десантных подразделений.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал глава международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозев.

"Мы проверили, что действительно в первой части войны россия потеряла 90% своих самых лучших десантников. Это же самое качественная и важная существенная часть армии, без которой завоевать ключевые инфраструктурные объекты и завоевать столицу просто нельзя", — сказал Грозев.

Он также отметил, что позже россияне потеряли большую часть второго эшелона "качественных войск". Речь идет о наемниках, то есть о тех войсках, которые имеют реальный боевой опыт.

По словам Грозева, всего украинские защитники ликвидировали около 4 тысяч наемников. После этого, по его словам, в Украине начал действовать третий эшелон, который и начал зверствовать в нашей стране, поскольку начал чувствовать свое бессилие против ВСУ.

В настоящее время, говорит он, без проведения всеобщей мобилизации россияне смогут собрать около 60-70 БТГ, однако непонятно какая часть из них реально будет готова воевать.

Проведение мобилизации тоже не приведет к получению нужного результата, поскольку приведет к социальному кризису в самой россии, а также значительно скажется на боеспособности оккупационных войск.

"Какое будет качество российских войск после мобилизации? Оно упадет примерно на 70%", — сказал он.

Как сообщалось ранее, по словам Грозева, уже 19 стран мира выразили готовность предоставить Украине высокотехнологическое оружие, что может привести к серьезному усилению возможностей ВСУ на фронте уже в течении ближайших 2-3 недель.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Христо Грозев
Армия рф в Украине
Украина
Потери до 90%: армия россии осталась без элитных подразделений
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Армия рф в Украине
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