Война — день 92: российские войска усиливают давление на Донбассе не считаясь с потерями

Оперативно о главном за 27 мая

Украина противостоит широкомасштабному вторжению россии 93-й день. По стране вновь и вновь объявляются воздушные тревоги из-за выпускаемых российскими войсками ракет, а мирные города, в том числе Харьков, подвергаются артиллерийским обстрелам. Тяжёлая ситуация остается на Донбассе, где оккупанты продолжают атаковать позиции Вооруженных сил Украины и местами небезуспешно. На международной арене также звучат неоднозначные заявления. С одной стороны бывшие сторонники российского диктатора владимира путина отказались от пророссийской риторики и четко выступают на стороне Украины, с другой же хозяин московского Кремля шантажирует мировое сообщество продовольствием. Украина же призывает международных партнеров, прежде всего США, предоставить ВСУ обещанное тяжелое вооружение, в частности, реактивные системы залпового огня.

В этой текстовой трансляции "Телеграф" будет информировать о главных новостях, которые произошли в Украине и мире 27 мая, но более оперативно получать информацию читатели могут в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

01:00 США готовятся утвердить передачу ракетных систем большой дальности для Украины, сообщает CNN.

00:00 Самолет-истребитель Воздушных сил ВСУ минувшим вечером успешно отработал вражескую цель в небе над Черновицкой областью, сообщил глава ОВА Сергей Осачук.

В Командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уточнили: около 22:30 четверга истребитель ВС ВСУ в небе Черновицкой области уничтожил вражескую крылатую ракету,

В Мариуполе развивается начальная стадия эпидемии, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Напомним, что информация за 24 мая доступна в материале: "Война — день 90: три месяца Украина с помощью десятков стран мира отражает российское нашествие".

Главные события за 25 мая доступны в материале: "Война — день 91: россияне сильно давят на Донбассе, не считаясь с потерями".

А с новостями за 26 мая можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 92: ситуация на Донбассе ухудшается, Украина готовится к тяжелому месяцу".