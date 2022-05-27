Военный эксперт и журналист Денис Попович убежден, что украинцам нужно набраться побольше терпения и просто верить в ВСУ

Тут в Фейсбуке наступила депрессия по поводу "жопы" на Донбассе. Мол, русские сделали выводы и теперь нам конец.

Все это хе*ня.

Я понимаю, что жителям тех городов, которые сейчас под вражеским огнем, от моих нижеследующих слов будет не легче, но прекратите махать крыльями.

Война не состоит только из побед, тем более, когда с другой стороны окопов такой противник как Россия, где с жизнями людей не очень считаются.

Да, сейчас в Луганской области сложилась крайне сложная ситуация (никто не обещал, что будет легко!), но от наших стенаний легче на передке не станет. А вот уныние в тылу посеять можно очень даже запросто.

Никаких особых выводов враг не сделал. Военных гениев в его рядах не появилось. Просто решили, не мудрствуя лукаво, закидать наших мясом, что всегда у них отлично получалось. Только в районе Северодонецка нам противостоят 25 БТГр и продолжают перебрасываться подкрепления с других участков фронта.

При этом расстояние от Рубежного до окраин Северодонецка, которое по прямой составляет 10 километров и по дороге — 13, они преодолевали ДВЕ недели, теряя людей и технику, стачивая свой боевой потенциал.

То есть треть боеспособной сухопутной армии России, если считать вместе с группировками возле Изюма и Попасной, атакуют кусочек земли площадью 40х40 километров для того, чтобы достичь исключительно политических целей — выбить ВСУ из Луганской области. Товарищ Сталин, которого они так любят, за такое планирование военной операции по глубокому охвату группировки противника, отправил бы планировщиков в лагеря. В лучшем случае…

Потому что с военной точки зрения, даже если мы оставим Луганщину, никакого стратегического перелома и близко не будет. Украинская армия отмобилизована, мы ждем оружие, копим резервы, сдерживаем противника, чтобы потом контратаковать.

Набираемся терпения. Война будет долгой. Будут и победы, и неудачи. Верим в ВСУ.

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