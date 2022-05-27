У путина снова обсуждают штурм Киева - СМИ

В Кремле на фоне продвижения российских войск на Донбассе вновь обсуждают возможный штурм Киева и даже надеются на полномасштабную победу в войне.

Об этом в пятницу, 27 мая, сообщила meduza со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, а также сотрудника администрации президента рф.

Во внутриполитическом блоке администрации президента рф на фоне продвижения российских войск на востоке Украины снова возникла надежда, что Москва может за несколько месяцев "довести войну в Украине до победы".

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