Оккупанты пытаются развить успех на важном направлении и закрепиться в городе на Донбассе: свежая карта боев в Украине

Захватчики хотят занять Лиман

В пятницу, 27 мая, на 92-й день полномасштабного вторжения рф Минобороны Британии показало свежую карту боев в Украине.

Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, захватчики немного продвинулись на Донбассе.

Карта боев в Украине за 27 мая

Карта боев в Украине за 25 мая

По данным Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения наших войск.

На Славянском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск, возобновили наступление. На Донецком направлении захватчики проводят активные наступательные действия. Продолжают огневое поражение наших подразделений, наносят ракетные удары, перегруппируют войска. Противник пытается развить успех на Бахмутском направлении, нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать наши подразделения от основных сил. На Лиманском направлении враг ведет разведку, при поддержке артиллерии пытается закрепиться в населенном пункте Лиман.

Карта боевых действий на Донбассе

На Южнобужском направлении противник продолжает принимать меры по сохранению контроля над территорией Херсонской области.

Ранее сообщалось, что украинский летчик сбил российский истребитель поколения 4+.

Напомним, на окраинах Северодонецка уже идут бои.