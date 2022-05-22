Как найти горючее в Киеве, не выходя из дома: онлайн-карты и мобильные приложения

Информация о точках продажи горючего и его наличии на АЗС доступна онлайн

В Киеве проблема дефицита топлива наблюдается уже несколько недель. На заправках бензин и дизель либо совсем отсутствуют, либо их продают по талонам и с ограничением в количестве по очень завышенной цене.

Для удобства киевлян и гостей столицы "Телеграф" собрал онлайн-сервисы, которые сэкономят время в поисках дефицитного горючего.

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Наличие топлива на заправках можно проверить с помощью онлайн карт и мобильных приложений отдельных сетей АЗС.

Где есть горючее в Киеве — онлайн-карта

Наличие бензина и дизеля в Киеве, а также лимиты на количество топлива в один бак можно проверить:

На сайте ЛУН – онлайн-карта имеет данные из официальных АЗС и сообщений от людей. Отдельные заправки представляют информацию об ограничениях по продаже.

На карте, которую создал Департамент информационно-коммуникационных КГГА — есть информация о графике работы АЗС и ограничениях по горючему, а также контактная информация, чтобы узнать наличие топлива.

Есть ли горючее на заправках Киева — как узнать

Лучшим способом для проверки наличия горючего на заправках являются сайты сетей АЗС или их мобильные приложения. Каждую сеть придется проверять отдельно, но это позволит избежать неприятных сюрпризов по приезду на заправку за горючим.

Названия приложений отдельных АЗС:

Заправки WOG – Pride;

Заправки ОККО – Fishka;

Заправки ANP, Авиас – Energy;

Заправки UPG – UPG;

Заправка SOCAR – SOCAR level.

Напомним, что в КГГА убеждены, что проблема с дефицитом горючего в столице должна решиться до конца мая. То же говорят эксперты по всей Украине, отметив, что немного хуже будет с наличием бензина А-95.