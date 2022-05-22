Як знайти пальне у Києві, не виходячи з дому: онлайн-карти та мобільні додатки
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Інформація про точки продажу пального та його наявність на АЗС доступна онлайн
У Києві проблема дефіциту палива спостерігається вже кілька тижнів. На заправках бензин та дизель або відсутні зовсім, або їх продають по талонах та з обмеженням у кількості за дуже завищеною ціною.
Для зручності киян та гостей столиці "Телеграф" зібрав онлайн-сервіси, які заощадять час у пошуках дефіцитного пального.
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Наявність пального на заправках можна перевірити за допомогою онлайн-карт та мобільних додатків окремих мереж АЗС.
Де є пальне у Києві — онлайн-карта
Наявність бензину та дизелю у Києві, а також ліміти на кількість пального в один бак, можна перевірити:
- на сайті ЛУН – онлайн-карта має дані з офіційних АЗС та повідомлень людей. Окремі заправки подають інформацію про обмеження щодо продажу.
- на карті, яку створив Департамент інформаційно-комунікаційних КМДА — є інформація про графік роботи АЗС та обмеження по пальному, а також контактна інформація, щоб дізнатися про наявність пального.
Чи є пальне на заправках Києва — як дізнатися
Найкращим способом для перевірки наявності пального на заправках є сайти мереж АЗС або їх мобільні додатки. Кожну мережу доведеться перевіряти окремо, але це дасть змогу уникнути неприємних сюрпризів по приїзду на заправку за пальним.
Назви додатків окремих АЗС:
- Заправки WOG – Pride;
- Заправки ОККО – Fishka;
- Заправки ANP, Авіас – Energy;
- Заправки UPG – UPG;
- Заправки SOCAR – SOCAR level.
Нагадаємо, що у КМДА переконані, що проблема з дефіцитом пального у столиці має вирішитися до кінця травня. Те ж саме кажуть експерти щодо всієї України, зазначивши, що трохи гірше буде з наявністю бензину А-95.