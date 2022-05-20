Коли у Києві з'явиться бензин? З'явилась свіжа обіцянка

Порожні стели на АЗС призвели до ажіотажного попиту на пальне, але уряд обіцяє цю проблему вирішити вже найближчим часом

Зовсім скоро проблема дефіциту палива, з якою зіштовхнулися жителі Києва, повинна зникнути. Покращення ситуації обіцяють вже до кінця травня.

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Про це у п'ятницю, 20 травня, повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник, наголосивши, що у столиці паливо для городян, які користуються приватним транспортом, є дефіцитом, — пише "lb.ua".

"З огляду на те, що цінова політика уряду зараз змінилася, я абсолютно переконаний, що до кінця місяця питання з паливом піде взагалі з порядку денного", — пояснив Поворозник.

Окрім того, він прокоментував ситуацію щодо ймовірного підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті Києва, відзначивши, що наразі таких планів у керівництва міста немає.

Заступник голови КМДА також додав, що зараз, коли черги за пальним сягають кількох кілометрів, кияни повинні бути максимально забезпеченими громадським транспортом, адже саме він є основним засобом пересування столицею, тож збільшення розцінок на проїзд поки не буде.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська влада обіцяє, що вирішити питання дефіциту пального вдасться вже зовсім скоро за допомогою масштабного імпорту із Заходу.