Когда в Киеве появится бензин? Появилось свежее обещание

Пустые стелы на АЗС привели к ажиотажному спросу на горючее, но правительство обещает эту проблему решить уже в ближайшее время

Совсем скоро проблема дефицита топлива, с которой столкнулись жители Киева, должна исчезнуть. Улучшение ситуации обещают уже к концу мая.

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Об этом в пятницу, 20 мая, сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник, подчеркнув, что в столице топливо для горожан, пользующихся частным транспортом, является дефицитом, пишет "lb.ua".

"Учитывая, что ценовая политика правительства сейчас изменилась, я абсолютно убежден, что к концу месяца вопрос с топливом уйдет вообще с повестки дня", — пояснил Поворозник.

Кроме того, он прокомментировал ситуацию по вероятному повышению тарифов на проезд в городском транспорте Киева, отметив, что в настоящее время таких планов у руководства города нет.

Заместитель председателя КГГА также добавил, что сейчас, когда очереди за горючим доходят до нескольких километров, киевляне должны быть максимально обеспечены общественным транспортом, ведь именно он является основным средством передвижения по столице, поэтому увеличения расценок на проезд пока не будет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские власти обещают, что решить вопрос дефицита горючего удастся уже совсем скоро с помощью масштабного импорта с Запада.