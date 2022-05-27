Канцлер Австрии позвонил путину из-за Украины: итоги разговора

Кровавый диктатор снова жаловался на блокировку переговорного процесса

В пятницу, 27 мая, состоялся телефонный разговор канцлера Австрии Карла Нехаммера с российским президентом владимиром путиным. Представители двух стран обсудили войну в Украине, переговорный процесс и даже возможность обмена пленными.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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Отмечается, что речь шла о "спецоперации" в Украине (так Кремль называет войну, которую развязал), в частности, обсуждался вопрос обеспечения безопасности судоходства в Азовском и Черном морях. Кровавый диктатор в разговоре с канцлером Австрии заявил, что именно Украина должна разминировать порты для заблокированных судов.

В очередной раз российский президент пожаловался на "саботаж переговорного процесса", который якобы осуществляет Киев. Хотя действительно адекватных заявлений и предложений неслышно именно со стороны Москвы.

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Были обсуждены и вопросы глобальной продовольственной безопасности. Путин заявил, что все обвинения мира в вине россии за это безосновательны, хотя днем ранее пытался шантажировать мир этим вопросом.

Следует отметить, что, по словам австрийской стороны, целью звонка Нехаммера к путину было выяснить, можно ли найти потенциальные гуманитарные решения в Украине. Кроме того, путин, по словам Нехаммера, заявил, что готов обсудить обмен пленными с Украиной.

Ранее "Телеграф" сообщал, что американский миллиардер Джордж Сорос призвал мир как можно быстрее остановить российского диктатора владимира путина, пока в мире не началась третья мировая война, которая, вероятно, приведет к гибели цивилизации.