путин открыто шантажирует мир голодом: результаты разговора с премьером Италии

Российский президент не забыл пожаловаться на Украину

Российские власти решили шантажировать мир продовольственным кризисом и использовать это для собственной выгоды. Кровавый диктатор владимир путин заявил, что готов помочь в преодолении кризиса, однако при одном условии.

Об этом он сообщил в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги, передает сайт Кремля.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

По словам российского диктатора, рф готова помочь преодолеть продовольственный кризис в мире при условии, что Запад снимет со страны-агрессора санкции, которые стали ответом на вторжение в Украину.

"россия готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия санкций со стороны Запада", — заявил путин в разговоре с Драги.

Кроме того, президент рф посетовал на то, что "Киев заморозил переговорный процесс с Москвой".

Добавим, что итальянская сторона пока деталей телефонного разговора премьера с российским президентом не сообщала.

Напомним, что мировой продовольственный кризис, спровоцированный нападением россии на Украину, привлек неожиданных поклонников — в поддержку создания "зеленого коридора" для украинского зерна высказался Китай. Следует отметить, что украинское зерно, которое могло бы помочь справиться с приближением голода в части стран мира, заблокировано в украинских портах — россия контролирует часть акватории Черного моря.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ООН призвали международное сообщество снять российскую блокаду с портов Украины.