путин может начать третью мировую войну: Сорос рассказал о единственном способе спасти цивилизацию

Мир должен отложить в сторону свои проблемы, чтобы остановить российского диктатора

Американский миллиардер Джордж Сорос призвал мир как можно быстрее остановить российского диктатора владимира путина, пока в мире не началась третья мировая война, которая вероятно приведет к гибели цивилизации.

Как пишет Reuters, об этом он сказал во время выступления на экономическом форуме в Давосе.

"Лучшим и, возможно, единственным способом сохранить нашу цивилизацию является победить путина как можно скорее", — сказал он.

При этом он также выразил убеждение, что все остальные заботы человечества, вроде пандемии, изменений климата и поддержания глобальных институций, должны отойти на второй план.

При этом Сорос отметил, что путин уже осознал, что война является ошибкой и ищет пути для переговоров, однако перемирие он считает недостижимым, поскольку российскому диктатору нельзя доверять.

Кроме того, он считает, что чем более слабым становится путин, тем менее он предсказуем. Миллиардер не исключил, что глава кремля может, к примеру, отключить Европе газ "пока это на самом деле больно".

Как сообщалось ранее, бывший глава британской разведывательной службы МИ-6 заявил, что считает, что путина уберут в 2023 году. По его мнению, российского диктатора отправят в санаторий, откуда он уже выйдет не в качестве руководителя страны.