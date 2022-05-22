"В 2023 году его не станет": бывший глава британской разведки рассказал, как уйдет путин

Сменить власть в россии могут и без военного переворота

Российского кровавого диктатора владимира путина отстранят от власти и отправят в санаторий в 2023 году, считает бывший глава внешнеполитической разведки Великобритании (MI-6) Ричард Дирлав.

Об этом сообщает DailyMail.

Дирлав отметил, что российские структуры всегда были автократичными и никогда не утруждались вопросами смены власти, однако на фоне военных поражений в Украине, экономического кризиса и слухов о тяжелой болезни путина, российского диктатора могут поместить в санаторий для тяжело больных, что позволит "сдвинуть дело с мертвой точки" не прибегая к военному перевороту в россии.

"Думаю, в 2023 году его не станет", — сказал Дирлав, отметив, что если путин и выйдет из санатория, то уже не в качестве российского лидера.

По его мнению поскольку в россии нет способа передачи власти, то путин назначит себе заместителя, который в итоге останется на постоянной основе. В качестве вероятной кандидатуры экс-разведчик называет бывшего главу ФСБ и нынешнего главу совбеза рф Николая Патрушева.

Дирлав отметил, что ожидает краха режима путина в течении следующих 18 месяцев.

"Экономика в беспорядке, санкции действительно начнут действовать в течение следующих трех-шести месяцев, будет очень высокая инфляция, и, кроме того, в военном отношении это (вторжение в Украину) полное фиаско", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в британском таблоиде The Sun ранее появилась информация об онкологической болезни у путина.

Кроме того информацию о тяжелой болезни российского диктатора также подтвердил и глава украинской разведки Кирилл Буданов.