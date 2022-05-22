"У 2023 році його не стане": колишній глава британської розвідки розповів, як піде путін

Змінити владу в росії можуть і без воєнного перевороту

Російського кривавого диктатора володимира путіна усунуть від влади та відправлять до санаторію 2023 року, вважає колишній глава зовнішньополітичної розвідки Великої Британії (MI-6) Річард Дірлав.

Про це повідомляє DailyMail.

Дірлав зазначив, що російські структури завжди були автократичними і ніколи не турбувалися питаннями зміни влади, проте на тлі військових поразок в Україні, економічної кризи та чуток про тяжку хворобу путіна, російського диктатора можуть помістити в санаторій для тяжко хворих, що дозволить "зрушити справу з мертвої точки" не вдаючись до військового перевороту в росії.

"Думаю, у 2023 році його не стане", — сказав Дірлав, зазначивши, що якщо путін і вийде з санаторію, то вже не як російський лідер.

На його думку, оскільки в росії немає способу передачі влади, то путін призначить собі заступника, який залишиться на постійній основі. Як можливу кандидатуру ексрозвідник називає колишнього главу ФСБ і нинішнього главу радбезу рф Миколу Патрушева.

Дірлав зазначив, що очікує краху режиму путіна протягом наступних 18 місяців.

"Економіка безладна, санкції дійсно почнуть діяти протягом наступних трьох-шести місяців, буде дуже висока інфляція, і, крім того, у військовому плані це (вторгнення в Україну) повне фіаско", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, в британському таблоїді The Sun раніше з’явилася інформація про онкологічну хворобу у путіна.

Крім того, інформацію про тяжку хворобу російського диктатора також підтвердив і глава української розвідки Кирило Буданов.