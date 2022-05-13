Глава розвідки України розповів, чи справді путін важко хворий

Чутки про важку хворобу путіна ходять мережею вже давно, але тепер з’явилося підтвердження цієї інформації

Глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов підтвердив, що російський диктатор володимир путін хворий на рак, а також дав прогноз про те, як довго триватиме війна.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню Sky News.

За його словами, переворот з метою повалення путіна вже почався, проте не став вдаватися до подробиць. Також Буданов підтвердив інформацію про те, що російський диктатор хворіє на рак.

також глава української розвідки висловив переконання, що переломний момент у російському вторгненні відбудеться у другій половині серпня, а до кінця року більша частина активних бойових дій закінчиться.

Буданов прогнозує, що Україна поверне собі контроль за всіма раніше окупованими територіями, включаючи ОРДЛО та Крим.

Крім того, за його словами, він не здивований тим, що росіяни зазнають величезних втрат. Це пов’язано з тим, що в Україні дізнаються про плани окупантів ще на фазі їхнього опрацювання.

"Ми знаємо все про нашого ворога. Ми знаємо про їхні плани майже в той момент, коли вони будуються", — сказав Буданов.

Також він зазначив, що хвалена міць російської армії є не більше, ніж гарною рекламою.

"Вона не настільки сильна. Це орда людей зі зброєю", — додав він.

Як повідомлялося раніше, у британському таблоїді The Sun раніше з’явилася інформація про онкологічну хворобу у путіна. Журналісти повідомляють, що російський лідер має операцію нібито через рак черевної порожнини, Путін, за їхньою інформацією, може на якийсь час зникнути з інформпростору.