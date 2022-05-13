Глава разведки Украины рассказал, действительно ли путин тяжело болен

Слухи о тяжелой болезни путина ходят по сети уже давно, но теперь появилось подтверждение этой информации

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что российский диктатор владимир путин болен раком, а также дал прогноз о том, как долго будет продолжаться война.

Об этом он рассказал в интервью изданию Sky News.

По его словам, переворот с целью свержения путина уже начался, однако не стал вдаваться в подробности. Также Буданов подтвердил информацию о том, что российский диктатор болеет раком.

Глава украинской разведки выразил убеждение, что переломный момент в российском вторжении случится во второй половине августа, а к концу года большая часть активных боевых действий закончится.

Буданов прогнозирует, что украина вернет себе контроль за всеми ранее оккупированными территориями, включая ОРДЛО и Крым.

Кроме того, по его словам, он не удивлен тем, что россияне несут огромные потери. Это связано с тем, что в Украине узнают о планах оккупантов еще на фазе их проработки.

"Мы знаем все о нашем враге. Мы знаем об их планах почти в тот момент, когда они строятся", — сказал Буданов.

Также он отметил, что хваленная мощь российской армии является не более, чем хорошей рекламой.

"Она не настолько сильна. Это орда людей с оружием", — добавил он.

Как сообщалось ранее, в британском таблоиде The Sun ранее появилась информация об онкологической болезни у Путина. Журналисты сообщают, что российскому лидеру предстоит операция якобы из-за рака брюшной полости, Путин, по их информации, может на какое-то время исчезнуть из информпространства.