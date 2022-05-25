путін може розпочати третю світову війну: Сорос розповів про єдиний спосіб врятувати цивілізацію

Світ має відкласти свої проблеми, щоб зупинити російського диктатора

Американський мільярдер Джордж Сорос закликав світ якнайшвидше зупинити російського диктатора володимира путіна, поки у світі не почалася третя світова війна, яка, ймовірно, призведе до загибелі цивілізації.

Як пише Reuters, про це він сказав під час виступу на економічному форумі у Давосі.

"Найкращим і, можливо, єдиним способом зберегти нашу цивілізацію є перемогти путіна якнайшвидше", — сказав він.

При цьому він також висловив переконання, що всі інші турботи людства, на кшталт пандемії, змін клімату та підтримки глобальних інституцій мають відійти на другий план.

При цьому Сорос зазначив, що путін вже усвідомив, що війна є помилкою і шукає шляхи для переговорів. Проте перемир’я мільярдер вважає недосяжним, оскільки російському диктатору не можна довіряти.

Крім того, він вважає, що чим слабкішим стає путін, тим менш він передбачуваний. Мільярдер не виключив, що глава кремля може, наприклад, відключити Європі газ "поки це ще насправді боляче".

Як повідомлялося раніше, колишній глава британської розвідувальної служби МІ-6 заявив, що вважає, що путіна приберуть у 2023 році. На його думку, російського диктатора відправлять до санаторію, звідки він уже вийде не як керівник країни.