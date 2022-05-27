Десятки погибших и пострадавших: стало известно, куда были "прилеты" под Днепром

На месте продолжают вести работы, итоговое число жертв может быть больше

Вследствие ракетного удара, который утром 27 мая нанесли по Днепропетровской области, была разгромлена казарма Национальной гвардии под Днепром, — предварительно погибло 10 человек, еще десятки пострадали.

Об этом начальник местной территориальной обороны Геннадий Корбан заявил в рамках эфира на "ДнепрТВ".

Отмечается, что российские военные нанесли ракетный удар "Искандерами" по казарме Нацгвардии в Днепровском районе под Днепром.

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По предварительным данным, погибло 10 человек, а еще 35 пострадали.

Жертв могло быть еще больше, однако ввиду опасности подобных ударов украинских военных не концентрируют в одной локации большими группами.

Пуск ракет произошел из Ростовской области. Было три ракеты, одна из которых попала в цель. На данный момент на месте событий продолжают работать правоохранители, спасатели и военная комендатура.

Напомним, что ракетный удар нанесли рано утром 27 мая, — около 4:15 жители Днепра и пригорода слышали сразу три взрыва за короткое время, после чего стояли столбы черного дыма.

Местные каналы публиковали в сети звуки "прилетов":

Как сообщал "Телеграф", буквально на днях серия ракетных ударов была по предприятию в Кривом Роге, но тогда к счастью обошлось без жертв.

Зато смертельным стал недавний ракетный обстрел Запорожья, когда россияне разнесли торговый центр и частный сектор, и заявили, будто ударили по производствам "Мотор Сичи".