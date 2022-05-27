Зеленский рассказал, за какой срок можно закончить войну
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Глава государства объяснил, как остановить рф
Украина, которая 92-й день защищается от полномасштабного вторжения рф, может завершить войну с россией за считанные недели, однако для этого нужно одно условие.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении к политикам и народу Индонезии, передает официальный сайт Офиса президента.
Зеленский в своем обращении отметил, что Украина способна завершить войну с россией, если весь мир объединится против российской агрессии.
"Если мир на самом деле будет объединенным и честным по отношению к этой агрессии России против нашего государства, то скорость прекращения этой войны будет измеряться неделями, даже не месяцами", — сказал Зеленский.
Напомним, 25 мая Зеленский отреагировал на петицию касательно виз для россиян. Кроме того, президент Украины выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. "Телеграф" приводит 5 главных заявлений главы государства.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагает Зеленскому новый международный альянс вместо Европейского союза.