Зеленский рассказал, за какой срок можно закончить войну

Глава государства объяснил, как остановить рф

Украина, которая 92-й день защищается от полномасштабного вторжения рф, может завершить войну с россией за считанные недели, однако для этого нужно одно условие.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении к политикам и народу Индонезии, передает официальный сайт Офиса президента.

Зеленский в своем обращении отметил, что Украина способна завершить войну с россией, если весь мир объединится против российской агрессии.

"Если мир на самом деле будет объединенным и честным по отношению к этой агрессии России против нашего государства, то скорость прекращения этой войны будет измеряться неделями, даже не месяцами", — сказал Зеленский.

Напомним, 25 мая Зеленский отреагировал на петицию касательно виз для россиян. Кроме того, президент Украины выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. "Телеграф" приводит 5 главных заявлений главы государства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагает Зеленскому новый международный альянс вместо Европейского союза.