Зеленский поддержал введение виз для россиян
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Зеленский ответил на петицию
В среду, 25 мая, на 91-й день полномасштабного вторжения рф президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о визовом режиме для граждан рф.
Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать данный вопрос.
"Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию. На фоне полномасштабной российской агрессии поднятый вопрос является важным и насущным, поэтому необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю. С учетом изложенного Премьер-министру Украины Д. Шмыгалю отправлено соответствующее письмо с просьбой проработать указанный вопрос", — гласит ответ главы государства на петицию.
Ранее сообщалось, что Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе в рамках "Украинского завтрака". "Телеграф" собрал 5 главных заявлений президента Украины.
Напомним, Зеленский высказался о петиции касательно выезда мужчин за границу. Президент напомнил украинцам, что война забирает много защитников Украины ежедневно.