Джонсон предлагает Зеленскому новый международный альянс вместо ЕС: что узнали СМИ

Киев пока свою позицию по поводу создания нового союза не разглашает

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывает Украину отказаться от вступления в Европейский Союз и предлагает создать новый альянс. Это предложение британца основывается на недоверии к стремлению Германии противодействовать россии.

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Об этом пишет итальянское издание Corriere della sera, ссылаясь на собственные источники.

Согласно данным газеты, предложение об отказе от вероятного членства в ЕС и создании нового международного союза поступило Киеву более месяца назад. Скорее всего, Джонсон озвучил это президенту Зеленскому во время встречи 9 апреля.

Такое европейское сообщество, продвигаемое британским премьером, включает Великобританию как лидера, а также Украину, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву. На более поздних этапах рассматривается возможность включения в союз и Турцию.

"Уход Британии за Украиной становится все более настойчивым. Однако Киев пока не говорит ни "да", ни "нет", — говорится в тексте издания.

Также отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский ожидает европейского саммита, который должен состояться 23 июня. Там будут решать вопрос, будет ли Украина признана кандидатом на вступление в Евросоюз. Однако сейчас неизвестно, будет ли это решение в пользу Киева из-за протестов Албании и Северной Македонии, ожидающих получить статусы кандидатов годами.

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Как сообщили источники, есть вероятность, что лидеры стран ЕС могут ограничиться "туманным" заявлением о наличии у Украины "европейской перспективы". Если так и произойдет, то Зеленский, скорее всего, будет рассматривать предложение Бориса Джонсона как возможное.

Кроме того, не исключается и возможность того, что эти переговоры просто слухи, которые запускаются для более сильного давления на европейских лидеров накануне саммита.

"Также вероятно, что и сам британский проект не слишком жизнеспособен: у Лондона нет возможностей Европейского Союза для финансовой поддержки Украины. Также пока нет данных, что Польша или страны Балтии выступят с инициативой, которая может скомпрометировать их отношения с Брюсселем", — говорится в тексте публикации

Между тем, Великобритания продолжает помогать Украине в ее неустанном противостоянии российской федерации. Ранее "Телеграф" сообщал, что премьер Борис Джонсон сообщил о новом пакете военной помощи, который уже в ближайшее время получит Киев. В него включат БПЛА, противокорабельные ракеты и дальнобойную артиллерию.