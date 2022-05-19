Джонсон сообщил о новом пакете военной помощи Украине: пришлют мощное оружие

В первой партии вооружения будут БПЛА, противокорабельные ракеты и дальнобойная артиллерия

Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,3 млрд фунтов стерлингов.

Об этом сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон в Твиттер.

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По словам британского министра, в первой партии вооружения будут БПЛА, противокорабельные ракеты и дальнобойная артиллерия.

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Как сообщалось ранее, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине ленд-лиза, которым будет значительно упрощен процесс передачи оружия и боевой техники на нужды украинских военных.

Кроме того, в Сенате зарегистрировали проект резолюции в котором содержится призыв к объявлению россии страной-спонсором терроризма.