Джонсон сообщил о новом пакете военной помощи Украине: пришлют мощное оружие
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В первой партии вооружения будут БПЛА, противокорабельные ракеты и дальнобойная артиллерия
Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,3 млрд фунтов стерлингов.
Об этом сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон в Твиттер.
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По словам британского министра, в первой партии вооружения будут БПЛА, противокорабельные ракеты и дальнобойная артиллерия.
Как сообщалось ранее, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине ленд-лиза, которым будет значительно упрощен процесс передачи оружия и боевой техники на нужды украинских военных.
Кроме того, в Сенате зарегистрировали проект резолюции в котором содержится призыв к объявлению россии страной-спонсором терроризма.