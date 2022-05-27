Утро в Днепре началось с серии взрывов: под завалами ищут людей (фото и видео)

Черный дым видели как в Днепре, так и в пригородах

Утром в пятницу, 27 мая, в очередной раз жителей Днепра разбудили звуки взрывов, — во время воздушной тревоги в городе один за одним прогремело сразу три взрыва.

Это произошло около 04:17, сообщают местные каналы.

Местные жители проснулись от грохота и опубликовали видео, как громко слышали "пролет" ракеты рядом со своими домами.

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После "прилетов" в Днепре и пригороде видели клубы черного дыма, начался сильный пожар.

Как объяснил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, вследствие "прилетов" произошли серьезные разрушения, могут быть жертвы.

"Есть несколько "прилетов". Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей", — лаконично прокомментировал он взрывы.

Глава Днепровского областного совета Николай Лукашук тоже подтвердил, что "прилеты" были в Днепровском районе области.

Стоит заметить, что на четвертый месяц войны российские военные до сих пор не зашли на территорию Днепропетровской области, однако регулярно обстреливают ее ракетами и реактивными системами залпового огня, — больше всего страдает район Кривого Рога, Павлограда, Синельниково и сам Днепр.

В последние дни на Днепропетровщине сильно выросло число воздушных тревог.

Как сообщал "Телеграф", только 25 мая в Кривом Роге тремя ракетами разгромили промышленное предприятие. А до этого захватчики "денацифицировали" рыбу в реке Самара.